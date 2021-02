Suzuki presenta con un porte aperte la open space Swace Hybrid (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo aver ottenuto il risultato record di gennaio, con un +21,24% di immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e un incremento della quota di mercato fino al 2,58%, Suzuki è ora pronta a lanciare Swace Hybrid.L’arrivo del nuovo open space sarà celebrato con un’apertura straordinaria delle Concessionarie nel fine settimana del 13 e del 14 febbraio. Il porte aperte si svolgerà con la consolidata formula “Aperti Per Te” e i Clienti potranno scoprire, in totale sicurezza, le caratteristiche di Swace Hybrid e dell’intera gamma 100% ibrida di Suzuki, che beneficia degli incentivi statali previsti per le auto Euro 6 di ultima generazione. In concreto, chi rottamerà un’auto con omologazione fino a Euro ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo aver ottenuto il risultato record di gennaio, con un +21,24% di immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e un incremento della quota di mercato fino al 2,58%,è ora pronta a lanciare.L’arrivo del nuovosarà celebrato con un’apertura straordinaria delle Concessionarie nel fine settimana del 13 e del 14 febbraio. Ilsi svolgerà con la consolidata formula “Aperti Per Te” e i Clienti potranno scoprire, in totale sicurezza, le caratteristiche die dell’intera gamma 100% ibrida di, che beneficia degli incentivi statali previsti per le auto Euro 6 di ultima generazione. In concreto, chi rottamerà un’auto con omologazione fino a Euro ...

