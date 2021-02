SIT acquista altre azioni proprie

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – SIT ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto dideliberato dall’assemblea deglisti il 6 maggio 2020 ed avviato in pari data, tra il’1 e il 5 febbraio 2021, hato 2.145ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 6,4291 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 13.790,48 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 5 febbraio, un totale di 353.890, pari all’1,4151% del capitale sociale. Intanto, in Borsa si contrae la performance di SIT con i prezzi allineati a 6,44 euro, per una discesa dello 0,92%.

