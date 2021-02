Sanremo 2021, tutto quello che c’è da sapere. Amadeus: “Se mi contagio conduce Fiorello. Io sono sostituibile, lui no”. La risposta (Di martedì 9 febbraio 2021) Si è tenuta oggi, eccezionalmente da Roma e da remoto, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo. Dal 2 al 6 marzo il Teatro Ariston si accenderà nuovamente per regalare cinque giorni di divertimento e leggerezza, bisogno necessario in piena pandemia. “L’obiettivo è rendere il Festival che sta per arrivare un Festival unico nel suo genere. Io e Fiorello cercheremo un equilibrio, abbiamo il dovere di dare al pubblico cinque serate di serenità, con la speranza che sia un Festival di una piccola rinascita. La musica non si ferma mai”, ha dichiarato Amadeus smentendo anche le voci di una sua uscita di scena circolate nelle scorse settimane: “Non mollo mai il lavoro che sto facendo per il rispetto del lavoro di tutti. Io da solo non potrei fare nulla. Mai pensato di mollare. L’unica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Si è tenuta oggi, eccezionalmente da Roma e da remoto, la conferenza stampa di presentazione dell’edizionedel Festival di. Dal 2 al 6 marzo il Teatro Ariston si accenderà nuovamente per regalare cinque giorni di divertimento e leggerezza, bisogno necessario in piena pandemia. “L’obiettivo è rendere il Festival che sta per arrivare un Festival unico nel suo genere. Io ecercheremo un equilibrio, abbiamo il dovere di dare al pubblico cinque serate di serenità, con la speranza che sia un Festival di una piccola rinascita. La musica non si ferma mai”, ha dichiaratosmentendo anche le voci di una sua uscita di scena circolate nelle scorse settimane: “Non mollo mai il lavoro che sto facendo per il rispetto del lavoro di tutti. Io da solo non potrei fare nulla. Mai pensato di mollare. L’unica ...

