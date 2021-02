Sampdoria, Gabbiadini sta tornando. Parte del lavoro in gruppo (Di martedì 9 febbraio 2021) Ecco il report dell’allenamento odierno del club ligure:“Una prima Parte di lavoro con i compagni per Manolo Gabbiadini nel pomeriggio di ripresa degli allenamenti. La settimana che porta alla sfida casalinga di domenica con la Fiorentina è iniziata sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco con la piacevole novità dell’attaccante – che sta completando il proprio percorso di recupero agonistico – in compagnia del gruppo al completo per il riscaldamento e la seguente esercitazione tecnica sotto forma di possessi-palla. I blucerchiati maggiormente impegnati a Benevento hanno poi svolto un lavoro rigenerativo aerobico, mentre gli altri sono stati impiegati in partitelle a pressione. Domani, mercoledì, la squadra ha in agenda una seduta ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Ecco il report dell’allenamento odierno del club ligure:“Una primadicon i compagni per Manolonel pomeriggio di ripresa degli allenamenti. La settimana che porta alla sfida casalinga di domenica con la Fiorentina è iniziata sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco con la piacevole novità dell’attaccante – che sta completando il proprio percorso di recupero agonistico – in compagnia delal completo per il riscaldamento e la seguente esercitazione tecnica sotto forma di possessi-palla. I blucerchiati maggiormente impegnati a Benevento hanno poi svolto unrigenerativo aerobico, mentre gli altri sono stati impiegati in partitelle a pressione. Domani, mercoledì, la squadra ha in agenda una seduta ...

infoitsport : Sampdoria, Gabbiadini in gruppo dopo 2 mesi: Fiorentina nel mirino - sportli26181512 : Sampdoria: si rivede Gabbiadini, torna con la Fiorentina?: Buone notizie per la Sampdoria e...… - MomentiCalcio : #Sampdoria, dopo due mesi si rivede #Gabbiadini: obiettivo la convocazione contro la #Fiorentina - sportli26181512 : Sampdoria, Gabbiadini in gruppo dopo 2 mesi: Fiorentina nel mirino: Ai box da metà dicembre dopo l'intervento per i… - SkySport : Sampdoria, Gabbiadini in gruppo dopo 2 mesi: Fiorentina nel mirino -