Salvini: «No all'austerità, no a patti di stabilità e vincoli del 3%, no a sacrifici e lacrime e sangue»

«È stato un incontro molto intenso, utile, spero reciprocamente stimolante. Abbiamo affrontato tante cose, ma non abbiamo parlato di ministri, sottosegretari, di governi tecnici o politici». Sono le prime parole di Matteo Salvini dopo le consultazioni della Lega con Mario Draghi. «Non ne parleremo, abbiamo fiducia in Draghi. Le domande sui ministri fatele ai 5S che arrivano dopo se Rousseau permette». E poi ancora: «Il nostro obiettivo è che l'Italia torni ad essere protagonista in Europa. Ci interessa che si faccia l'interesse nazionale italiano in sede europea, con spirito europeo». Questo «significa no all'austerità, no a patti di stabilità e vincoli del 3%, a sacrifici e lacrime e sangue. Ci sembra che questa sia una sensibilità condivisa da ...

