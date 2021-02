Ristorazione: nel tarantino attualmente attive 2845 imprese, in un anno saldo di -89 Intermite, "paradossale scoprire che la collocazione della Puglia in zona arancione è frutto di errori nei conteggi dei posti letto” (Di martedì 9 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Casa impresa: “Le aziende che operano nel settore della Ristorazione in provincia di Taranto, al momento attive, sono 2.845”. Francesca Intermite, Presidente di Casa Impresa parte da numeri piuttosto emblematici per esaminare una situazione che si mostra tutt’altro che rassicurante. “La media degli occupati in questo ambito – prosegue la Presidente di Casa Impresa – su tutto il territorio nazionale, è del 5,9%. Volendo contestualizzare e riportare il discorso su Taranto, il settore assorbe 8.535 unità. Nel 2020 abbiamo registrato l’iscrizione di 80 nuove imprese e la cessazione di 139, con il risultato di 59 realtà in meno rispetto al precedente anno. Parliamo di 177 posti di lavoro persi nel 2020, di cui la quasi totalità (99%) sono ... Leggi su noinotizie (Di martedì 9 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Casa impresa: “Le aziende che operano nel settorein provincia di Taranto, al momento, sono 2.845”. Francesca, Presidente di Casa Impresa parte da numeri piuttosto emblematici per esaminare una situazione che si mostra tutt’altro che rassicurante. “La media degli occupati in questo ambito – prosegue la Presidente di Casa Impresa – su tutto il territorio nazionale, è del 5,9%. Volendo contestualizzare e riportare il discorso su Taranto, il settore assorbe 8.535 unità. Nel 2020 abbiamo registrato l’iscrizione di 80 nuovee la cessazione di 139, con il risultato di 59 realtà in meno rispetto al precedente. Parliamo di 177di lavoro persi nel 2020, di cui la quasi totalità (99%) sono ...

