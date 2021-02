Palestre e piscine verso la riapertura. Lezioni singole e docce vietate: ecco le regole del Cts (Di martedì 9 febbraio 2021) C’è una luce in fondo al tunnel per Palestre e piscine, che presto potrebbero riaprire. Il documento, proposto dal ministero dello Sport e validato dal Comitato tecnico scientifico (Cts), parla di una riapertura graduale con priorità e regole ben definite. Differenze in base alle fasce di colore delle regioni, docce vietate, spogliatoi ad uso limitato. A decidere se applicare il protocollo, già a partire dal 6 marzo, sarà il nuovo governo. Si inizierà con gli sport individuali, per poi passare a quelli di squadra e infine a quelli di contatto, dove il rischio di diffusione del Covid è decisamente maggiore. Il Comitato tecnico scientifico, però, mette fin da subito le regole in chiaro: «In questa fase dell’epidemia – si legge sul documento anticipato dal Corriere ... Leggi su open.online (Di martedì 9 febbraio 2021) C’è una luce in fondo al tunnel per, che presto potrebbero riaprire. Il documento, proposto dal ministero dello Sport e validato dal Comitato tecnico scientifico (Cts), parla di unagraduale con priorità eben definite. Differenze in base alle fasce di colore delle regioni,, spogliatoi ad uso limitato. A decidere se applicare il protocollo, già a partire dal 6 marzo, sarà il nuovo governo. Si inizierà con gli sport individuali, per poi passare a quelli di squadra e infine a quelli di contatto, dove il rischio di diffusione del Covid è decisamente maggiore. Il Comitato tecnico scientifico, però, mette fin da subito lein chiaro: «In questa fase dell’epidemia – si legge sul documento anticipato dal Corriere ...

SkyTG24 : Le regole principali proposte dal ministero dello sport e validate dal Cts per chiedere la riapertura di palestre e… - Corriere : ?? La data da cerchiare sul calendario è il 6 marzo - sole24ore : Fatturato 2020 in picchiata del 70% per palestre, piscine, cinema e tour operator - Gigliom57 : RT @UmbertoNew: Ho visto le nuove regole per #palestre e #piscine... In palestra 16 mq (2 m. ogni lato ovvero 4x4) a persona... Un hangar p… - ButtiGrazia : RT @RadioSavana: La situazione dei trasporti del governo Conte e Casalino. Gli stessi che, con la complicità dei media di regime, hanno pre… -