Outlook per iOS si aggiorna: anteprima file .zip (Di martedì 9 febbraio 2021) Breve comunicato per informarvi che Outlook per iOS e iPadOS si è aggiornato introducendo la possibilità di visualizzare un’anteprima dei file .zip. Cosa c’è di nuovo? Vedi il contenuto: ora puoi vedere in anteprima il contenuto degli allegati di posta elettronica compressi (.zip). Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova versione di Microsoft Outlook per iPhone e iPad è numerata 4.2105.0 ed è disponibile al download presso l’App Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Link App Store Leggi su windowsinsiders (Di martedì 9 febbraio 2021) Breve comunicato per informarvi cheper iOS e iPadOS si èto introducendo la possibilità di visualizzare un’dei.zip. Cosa c’è di nuovo? Vedi il contenuto: ora puoi vedere inil contenuto degli allegati di posta elettronica compressi (.zip). Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova versione di Microsoftper iPhone e iPad è numerata 4.2105.0 ed è disponibile al download presso l’App Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Link App Store

WindowsBlogIta : Microsoft Outlook per iOS ora permette di vedere il contenuto dei file .zip - filippo_mol : Microsoft Outlook per iOS ora permette di vedere il contenuto dei file .zip - faggyvee : Microsoft Outlook per iOS ora permette di vedere il contenuto dei file .zip - ProH4Ck : Microsoft Outlook per iOS ora permette di vedere il contenuto dei file .zip - alex_m_84 : Microsoft Outlook per iOS ora permette di vedere il contenuto dei file .zip -