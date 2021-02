Mertens, fissato il rientro del belga a Napoli (Di martedì 9 febbraio 2021) fissato il rientro in Italia di Dries Mertens. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il Napoli aspetta il bomber belga, volato in patria per curarsi dopo il fastidio alla caviglia, per domani al Training Center di Castel Volturno. Un’altra assenza importante per Gattuso, che in questi mesi ha perso anche Osimhen, e che pian piano sta ritrovando entrambi sperando di poter contare anche su di loro per il finale di stagione. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021)ilin Italia di Dries. Secondo quanto riferito da La Repubblica, ilaspetta il bomber, volato in patria per curarsi dopo il fastidio alla caviglia, per domani al Training Center di Castel Volturno. Un’altra assenza importante per Gattuso, che in questi mesi ha perso anche Osimhen, e che pian piano sta ritrovando entrambi sperando di poter contare anche su di loro per il finale di stagione. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

