Il latitante 'Mirko Oro' arrestato in Svizzera. Su TikTok sbeffeggiava i carabinieri: 'Non mi prenderete mai' (Di martedì 9 febbraio 2021) Mirko Rosa , alias 'Mirko Oro', 46enne imprenditore ex proprietario di negozi compro oro, è stato arrestato in Svizzera a seguito di un'operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Varese per ... Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021)Rosa , alias 'Oro', 46enne imprenditore ex proprietario di negozi compro oro, è statoina seguito di un'operazione deidel Comando Provinciale di Varese per ...

MediasetTgcom24 : Sbeffeggia CC su Tik Tok: arrestato 'Mirko Oro', ex imprenditore latitante in Svizzera #mirkooro… - Iosonolagomma : RT @MediasetTgcom24: Sbeffeggia CC su Tik Tok: arrestato 'Mirko Oro', ex imprenditore latitante in Svizzera #mirkooro - AnsaLombardia : Latitante, su Tik Tok sbeffeggia CC, arrestato in Svizzera. Ex imprenditore 'Mirko Oro', 'non mi prenderete mai...'… - zazoomblog : Arrestato ‘Mirko Oro’ il latitante che sbeffeggiava i carabinieri su TikTok - #Arrestato #‘Mirko #latitante - news_mondo_h24 : Arrestato ‘Mirko Oro’, il latitante che sbeffeggiava i carabinieri su TikTok -