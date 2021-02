I pasdaran M5s anti-Draghi si incontrano su Zoom. Esplode il Vaffa al Movimento (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tutto esaurito su Zoom. Il Vaffa-Day che i pasdaran M5s anti-Draghi hanno allestito online diventa una piazza affollatissima. Ci si deve mettere in attesa per partecipare, la scritta che campeggia è “raggiunti i 1000 partecipanti”. Poi ecco che finalmente la richiesta di entrare nella videocall viene accettata dagli organizzatori e la prima voce che rimbomba nell’adunata di protesta via web è quella di Barbara Lezzi: “Ci dovremmo mettere al tavolo del governo con Berlusconi, uno che, come dice la sentenza Dell’Utri, ha pagato ‘cosa nostra’, dare questo segnale sarebbe devastante”. E pensare che Beppe Grillo durante la seconda edizione del vero V-Day, quello di Torino del 2008, quando chiamò il leader di Forza Italia “testa d’asfalto” fu più clemente della senatrice pasionaria pugliese ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tutto esaurito su. Il-Day che iM5shanno allestito online diventa una piazza affollatissima. Ci si deve mettere in attesa per partecipare, la scritta che campeggia è “raggiunti i 1000 partecip”. Poi ecco che finalmente la richiesta di entrare nella videocall viene accettata dagli organizzatori e la prima voce che rimbomba nell’adunata di protesta via web è quella di Barbara Lezzi: “Ci dovremmo mettere al tavolo del governo con Berlusconi, uno che, come dice la sentenza Dell’Utri, ha pagato ‘cosa nostra’, dare questo segnale sarebbe devastante”. E pensare che Beppe Grillo durante la seconda edizione del vero V-Day, quello di Torino del 2008, quando chiamò il leader di Forza Italia “testa d’asfalto” fu più clemente della senatrice pasionaria pugliese ...

