Guarin: «Inter esperta e vince. Conte top» (Di martedì 9 febbraio 2021) Fredy Guarin ha parlato della partita di stasera tra Juventus e Inter e di come Conte sia riuscito a far vedere la sua mano sulla squadra Fredy Guarin, durante un’Intervista rilasciata ai microfoni di Inter TV, ha parlato della partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Ecco le parole dell’ex centrocampista nerazzurro. «L’Inter sta acquisendo grande esperienza. Ci sono molti giocatori importanti, con una mentalità vincente, dei campioni di fatto che hanno e stanno dimostrando molto sia in nerazzurro che in Nazionale. Conte, poi, è un top. Seguo tutte le partite dell’Inter e la mano del mister si vede». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Fredyha parlato della partita di stasera tra Juventus ee di comesia riuscito a far vedere la sua mano sulla squadra Fredy, durante un’vista rilasciata ai microfoni diTV, ha parlato della partita di Coppa Italia tra Juventus e. Ecco le parole dell’ex centrocampista nerazzurro. «L’sta acquisendo grande esperienza. Ci sono molti giocatori importanti, con una mentalitànte, dei campioni di fatto che hanno e stanno dimostrando molto sia in nerazzurro che in Nazionale., poi, è un top. Seguo tutte le partite dell’e la mano del mister si vede». Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Guarin punta sui nerazzurri: «Si vede la mano di Conte sull'Inter, lui è un top» - - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Guarin a InterTV: 'Gare come Juventus-Inter vanno giocate col cuore. Zanetti mi spronava a dare il meglio' - passione_inter : Juventus-Inter, Guarin (InterTV): 'Stasera servirà tanto cuore per fare la differenza. La vittoria del 2012? Bellis… - FcInterNewsit : Guarin a InterTV: 'Gare come Juventus-Inter vanno giocate col cuore. Zanetti mi spronava a dare il meglio' - internewsit : Guarin: «Juventus-Inter 2012? Che bella sensazione! Vedo tutte le partite» - -