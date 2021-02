Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e i 'racconti' di Maria Teresa Ruta: 'Passi per bugiarda' (Di martedì 9 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi si confronta con Maria Teresa Ruta e l'ammonisce per via dei suoi racconti, che a volte sembrano non aver avuto un riscontro: 'Passi per bugiarda'. Dopo il suo , ... Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021) AlVipsi confronta cone l'ammonisce per via dei suoi, che a volte sembrano non aver avuto un riscontro: 'per'. Dopo il suo , ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello su Alfonso Signorini: 'mi arrapa' – VIDEO - stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - lmiao_10 : RT @xattorneyx: Rara foto di Giulia Salemi uscita dalla casa del Grande Fratello mentre pulisce il palco su cui Tommaso Zorzi ha appena con… - njhvato : RT @xattorneyx: Rara foto di Giulia Salemi uscita dalla casa del Grande Fratello mentre pulisce il palco su cui Tommaso Zorzi ha appena con… -