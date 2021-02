Grande Fratello Vip, Dayane Mello rivela: “Alfonso Signorini mi arra*a” (Di martedì 9 febbraio 2021) “È interessante. Intrigante. Mi arra*a. È bello, mi piace!”. A pronunciare questi apprezzamenti è Dayane Mello e l’uomo a cui si riferisce è nientemeno che Alfonso Signorini. La modella brasiliana si è confidata con i coinquilini, rivelando di avere un’attrazione proprio per il conduttore del Grande Fratello Vip. “Ha questo modo di parlare… Sai cos’è strano? Hai presente quando trovi un uomo che ti piace e abbassi lo sguardo… io con lui ho sempre questa cosa, mi imbarazza“, ha spiegato Dayane Mello dopo la trentottesima puntata del reality di Canale 5, lasciando tutti a bocca aperta. I più stupiti dalla sua rivelazione sono stati Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò, che hanno cercato di capire se la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “È interessante. Intrigante. Mi. È bello, mi piace!”. A pronunciare questi apprezzamenti èe l’uomo a cui si riferisce è nientemeno che. La modella brasiliana si è confidata con i coinquilini,ndo di avere un’attrazione proprio per il conduttore delVip. “Ha questo modo di parlare… Sai cos’è strano? Hai presente quando trovi un uomo che ti piace e abbassi lo sguardo… io con lui ho sempre questa cosa, mi imbarazza“, ha spiegatodopo la trentottesima puntata del reality di Canale 5, lasciando tutti a bocca aperta. I più stupiti dalla suazione sono stati Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò, che hanno cercato di capire se la ...

