Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini l'uomo dei record (d'ascolto): mette in difficoltà la Rai (Di martedì 9 febbraio 2021) Canale5 contro Rai1. Di nuovo. C'è aria di derby tra le due ammiraglie. Da una parte la fiction (Il commissario Ricciardi, con Lino Guanciale) e dall'altra il Grande Fratello Vip capitanato da Alfonso Signorini. Sicuramente è l'uomo dei record. Più di 50 puntate alle spalle (tra l'edizione 2020 e quella in corso) con lo share sempre sopra il 20%. E tra la fiction e il Gf Vip c'è un vero testa a testa. Il Gf Vip incassa il 21,2% di share e Rai1 il 22,9%. La distanza si accorcia. Ed è un altro sassolino nella scarpa per viale Mazzini. L'azienda Rai deve fare i conti, ancora una volta, con il conduttore del Gf vip che ha già dato filo da torcere a Milly Carlucci alla vigilia de Il cantante mascherato (che non è andato benissimo in termini di ascolti). Adesso la storia si ripete ed anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Canale5 contro Rai1. Di nuovo. C'è aria di derby tra le due ammiraglie. Da una parte la fiction (Il commissario Ricciardi, con Lino Guanciale) e dall'altra ilVip capitanato da. Sicuramente è l'dei. Più di 50 puntate alle spalle (tra l'edizione 2020 e quella in corso) con lo share sempre sopra il 20%. E tra la fiction e il Gf Vip c'è un vero testa a testa. Il Gf Vip incassa il 21,2% di share e Rai1 il 22,9%. La distanza si accorcia. Ed è un altro sassolino nella scarpa per viale Mazzini. L'azienda Rai deve fare i conti, ancora una volta, con il conduttore del Gf vip che ha già dato filo da torcere a Milly Carlucci alla vigilia de Il cantante mascherato (che non è andato benissimo in termini di ascolti). Adesso la storia si ripete ed anche ...

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l’ennesima frase infelice di Alfonso Signorini è la famosa goccia - infoitcultura : Dayane Mello confessa al Grande Fratello Vip: “Mi piace Alfonso Signorini” -