‘Gf Vip 5’ | trentottesima puntata | tiene ancora banco lo scontro tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi e Stefania Orlando I nominati sono…

La trentottesima puntata del Grande Fratello Vip 5 si è aperta con l'ennesimo confronto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che in questi giorni hanno discusso più del solito. L'influencer, vedendo l'insofferenza dell'ex velino di questi ultimi giorni, si è resa conto di aver sbagliato e ha fatto subito un passo indietro chiedendo scusa a Pierpaolo per esser stata meno lucida del solito e a tratti un po' troppo bambina. In generale la presenza della Salemi nella Casa più spiata d'Italia è sempre più messa in discussione, soprattutto da Stefania Orlando che l'ha anche nominata nell'ultima puntata e da Tommaso Zorzi, che ormai sembra aver chiuso ogni tipo di rapporto ...

