Franco Marini, il grande uomo d'azione che voleva rimpiazzare la Dc (Di martedì 9 febbraio 2021) (AGI) - La prima volta che Franco Marini si affacciò alla grande politica fu per interposta persona. La persona interposta era Ciriaco De Mita, l'occasione un congresso democristiano di metà degli anni '80, al Palazzo dello Sport dell'Eur. De Mita, considerato all'epoca una sorta di Giulio Cesare del Partito e come tale già destinato alla coltellata (non c'è niente di più anarchico di un inquadratissimo quadro di partito cattolico), aveva già vinto l'assise, e si prese il gusto della replica puntuta. Puntò infatti l'allora segretario generale della Cisl, che stava notoriamente dalla parte di Carlo Donat-Cattin a sua volta noto controcantista del segretario, e lo gelò. "Bada Marini", disse tenendo il busto verso il microfono e la testa piegata verso la sua sinistra, a cercare l'obiettivo, "che la Democrazia Cristiana ...

