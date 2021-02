Dopo il parricidio di Conte | c’è posto per tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 febbraio 2021) Non era difficile scorgere tra le pieghe del viso di Sergio Mattarella una rabbia livida, tradita dalla cravatta storta e dalla voce più monotonale del solito, tendente al glaciale. Il suo appello al senso di responsabilità che avrebbe dovuto prevalere sui personalismi è caduto nel vuoto e la crisi di governo si è aperta. Il suo disappunto andava oltre Matteo Renzi, colpevole dell’improvvido scoperchiamento di un pentolone colmo di un fare torbido che, in politica, è all’ordine del giorno e che Italia Viva ha rinvigorito chiamando a raccolta i non pochi che lodavanoma ne pregustavano la fine. Trame, vendette, odi personali sono il comune denominatore di tanta politica italiana. La differenza col passato è che oggi si è svolto tutto a cielo aperto. Senza nemmeno un tappo simbolico capace di celare all’opinione pubblica l’evidenza che non sono state cruciali ...