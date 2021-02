Da Bergamo a Palermo: oltre 20 sindaci uniti contro il riscaldamento globale (Di martedì 9 febbraio 2021) Un viaggio virtuale per l’Italia con i sindaci che, da Nord a Sud, racconteranno le migliori pratiche del proprio comune nella difesa dell’ambiente e l’impegno per l’iniziativa dei cittadini europei StopGlobalWarming.eu. Un’occasione per coinvolgere i primi cittadini di tanti comuni italiani nelle proposte per la via alla sostenibilità e alla lotta ai cambiamenti climatici. È “Clima Comune”, l’evento online che si terrà il 10 febbraio alle 11.30 organizzato da Eumans, movimento paneuropeo di cittadini che, attraverso gli strumenti della democrazia partecipativa mira a raggiungere gli obiettivi Onu sullo sviluppo sostenibile, e la sua attuale campagna StopGlobalWarming.eu, l’iniziativa dei cittadini europei per proporre alla Commissione Europea una tassa sulle emissioni di c02. Da Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e Leoluca Orlando, sindaco ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 febbraio 2021) Un viaggio virtuale per l’Italia con iche, da Nord a Sud, racconteranno le migliori pratiche del proprio comune nella difesa dell’ambiente e l’impegno per l’iniziativa dei cittadini europei StopGlobalWarming.eu. Un’occasione per coinvolgere i primi cittadini di tanti comuni italiani nelle proposte per la via alla sostenibilità e alla lotta ai cambiamenti climatici. È “Clima Comune”, l’evento online che si terrà il 10 febbraio alle 11.30 organizzato da Eumans, movimento paneuropeo di cittadini che, attraverso gli strumenti della democrazia partecipativa mira a raggiungere gli obiettivi Onu sullo sviluppo sostenibile, e la sua attuale campagna StopGlobalWarming.eu, l’iniziativa dei cittadini europei per proporre alla Commissione Europea una tassa sulle emissioni di c02. Da Giorgio Gori, sindaco die Leoluca Orlando, sindaco ...

