Cyberpunk 2077 | CD Projekt colpita da un massiccio attacco hacker

(Di martedì 9 febbraio 2021) Gli sviluppatori di The Witcher e, CD, hanno pubblicato un avviso su Twitter oggi, riconoscendo pubblicamente uninformatico ai danni dei server interni. CDafferma che non c'è motivo di credere che i dati dei clienti siano stati violati, anche se non c'è la sicurezza totale al riguardo. Al momento le indagini sono in corso. CDsembra anche indicare che i suoi "partner" potrebbero essere stati colpiti dalla violazione. Nella richiesta di riscatto del grupposi minaccia la pubblicazione di documentazione sensibile, che presumibilmente contiene informazioni su aree come risorse umane o finanze e altro. Leggi altro...