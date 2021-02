Covid, Oms: “Origine animale, fuga da laboratorio improbabile” (Di martedì 9 febbraio 2021) E’ “estremamente improbabile” l’ipotesi che l’Origine del Covid-19 sia un incidente in laboratorio. Lo ha detto in conferenza stampa Peter Ben Embarek, alla guida del gruppo di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in missione in Cina per ricostruire le origini della pandemia di coronavirus. “Non è un’ipotesi che implica di suggerire studi futuri a sostegno del lavoro per comprendere le origini del virus”, ha proseguito, aggiungendo che servono “altre ricerche” sulle specie animali che potrebbero rappresentare una riserva o fare da riserva, non solo in Cina. La ricerca “Siamo venuti qui con due obiettivi: il primo, scoprire cosa è accaduto all’inizio della pandemia. Ci siamo concentrati sul cercare di capire quello che è accaduto in questo periodo. Abbiamo anche cercato di capire come sia successo, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) E’ “estremamente” l’ipotesi che l’del-19 sia un incidente in. Lo ha detto in conferenza stampa Peter Ben Embarek, alla guida del gruppo di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in missione in Cina per ricostruire le origini della pandemia di coronavirus. “Non è un’ipotesi che implica di suggerire studi futuri a sostegno del lavoro per comprendere le origini del virus”, ha proseguito, aggiungendo che servono “altre ricerche” sulle specie animali che potrebbero rappresentare una riserva o fare da riserva, non solo in Cina. La ricerca “Siamo venuti qui con due obiettivi: il primo, scoprire cosa è accaduto all’inizio della pandemia. Ci siamo concentrati sul cercare di capire quello che è accaduto in questo periodo. Abbiamo anche cercato di capire come sia successo, ...

