Covid | in Lombardia 29 479 tamponi e 1 625 positivi | 66 a Bergamo

(Di martedì 9 febbraio 2021) A fronte di 29.479effettuati, sono 1.625 i nuovi(5,5%) in. I guariti/dimessi sono 905: 55 i decessi nelle ultime 24 ore. I dati di martedì 9 febbraio: – ieffettuati: 29.479 (di cui 19.472 molecolari e 10.007 antigenici) totale complessivo: 5.923.079 – i nuovi casi: 1.625 (di cui 53 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 477.407 (+905), di cui 3.103 dimessi e 474.304 guariti – in terapia intensiva: 363 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.553 (+62) – i decessi, totale complessivo: 27.559 (+55) I nuovi casi per provincia: Milano: 351 di cui 168 a Milano città;: 66; Brescia: 239; Como: 211; Cremona: 25; Lecco: 42; Lodi: 24; Mantova: 71; Monza e Brianza: 93; Pavia: 92; Sondrio: ...

E quindi, probabilmente, non ci si potrà spostare tra le regioni e prenotare, se si vive in, un week end in montagna in Veneto o in Piemonte. Il decreto leggeche prevede il blocco ...... soprattutto in un'epoca particolarmente difficile come quella che stiamo attraversando causa- 19. Questo nuovo investimento rafforza ulteriormente il ruolo di Open Fiber in, ...Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, le terapie intensive si attestano a 361 (+1), 55 i decessi. Negli ospedali dell’Asst Lariana rimangono ricoverati 199 pazienti compresi i malati che q ...Coronavirus Italia, bollettino Covid e Mappa contagi 9 febbraio in tutte le regioni e provincie italiane e la situazione vaccini in Italia. Coronavirus Italia 9 febbraio Contagi: 10. 360 (7.970 ier ...