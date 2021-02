Cosa sono i Global Reporting Initiative Standard (Di martedì 9 febbraio 2021) Si tratta di una serie di parametri Globalmente riconosciuti che regolano e aiutano aziende, istituzioni e soggetti di ogni genere nell’analisi delle misure dell’impatto ambientale che esercitano sul pianeta. I GRI Standard, ovvero i Global Reporting Initiative Standards, fanno riferimento agli aspetti ambientali, sì, ma anche economici e sociali che ogni attività dovrebbe rispettare per non lasciare un’impronta negativa sull’ecosistema. Che cos’è la Global Reporting Initiative? Il Global Reporting Initative è un ente senza scopo di lucro nato con l’obiettivo di fornire supporto concreto alla rendicontazione di una performance sostenibile agli organizzatori di attività, aziende e istituzioni di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) Si tratta di una serie di parametrimente riconosciuti che regolano e aiutano aziende, istituzioni e soggetti di ogni genere nell’analisi delle misure dell’impatto ambientale che esercitano sul pianeta. I GRI, ovvero is, fanno riferimento agli aspetti ambientali, sì, ma anche economici e sociali che ogni attività dovrebbe rispettare per non lasciare un’impronta negativa sull’ecosistema. Che cos’è la? IlInitative è un ente senza scopo di lucro nato con l’obiettivo di fornire supporto concreto alla rendicontazione di una performance sostenibile agli organizzatori di attività, aziende e istituzioni di ...

chetempochefa : “Una cosa che volevo fare, particolarmente per i giovani lettori, è dare loro il senso che sia possibile occuparsi… - GrandeFratello : La storia tra Giulia e Pierpaolo procede tra alti e bassi. Negli ultimi giorni non sono mancate le discussioni acce… - chetempochefa : “Una cosa che volevo fare, particolarmente per i giovani, è dare il senso che sia possibile occuparsi di politica,… - mikid67 : RT @Gi71376847: Si possono e si devono fare valutazioni. Dipende come. Renzi ha molto sofferto le offese, ma non ha mai denigrato gli a… - loujsstattoo : @casino90210 @twitimpicci Me lo sono persa quello, non ho idea di cosa sia successo -