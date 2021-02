Consultazioni Draghi, ipotesi rinvio voto su Rousseau (Di martedì 9 febbraio 2021) L’Elevato appare di colpo a Montecitorio. E manca poco che finisca tra le braccia di Silvio che è ancora qui e che non è più, come da vecchia satira grillina, lo psiconano. Oltretutto i colori scelti per l’occasione sono uguali tra Grillo e Berlusconi: total blu. Ma il primo ovviamente senza cravatta e senza cerone, e con aria più trasandata. L’aria di chi ha dovuto fare anche questa pur di tenere insieme i mille pezzi M5s alla vigilia del voto su Rousseau. voto che però potrebbe essere rinviato “per – è la motivazione che circola – mancanza di elementi per poter decidere”. Grillo e Berlusconi riescono comunque a non incontrarsi, così come il Garante pentastellato riesce ad evitare anche Matteo Salvini. Quest’ultimo lascia la sala della biblioteca del Presidente per avvicinarsi al podio per parlare con stampa, quando Grillo e la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) L’Elevato appare di colpo a Montecitorio. E manca poco che finisca tra le braccia di Silvio che è ancora qui e che non è più, come da vecchia satira grillina, lo psiconano. Oltretutto i colori scelti per l’occasione sono uguali tra Grillo e Berlusconi: total blu. Ma il primo ovviamente senza cravatta e senza cerone, e con aria più trasandata. L’aria di chi ha dovuto fare anche questa pur di tenere insieme i mille pezzi M5s alla vigilia delsuche però potrebbe essere rinviato “per – è la motivazione che circola – mancanza di elementi per poter decidere”. Grillo e Berlusconi riescono comunque a non incontrarsi, così come il Garante pentastellato riesce ad evitare anche Matteo Salvini. Quest’ultimo lascia la sala della biblioteca del Presidente per avvicinarsi al podio per parlare con stampa, quando Grillo e la ...

