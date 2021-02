Complessa la riapertura calcetto dal 6 marzo in zona gialla

(Di martedì 9 febbraio 2021) Da alcune ore a questa parte sta girando in rete una sorta di bozza sul nuovo DPCM che entrerà in vigore a partire dal prossimo 6, con tanti italiani che si pongono domande anche sulla. A dirla tutta, una parentesi sugli sport di contatto ci sarebbe, soprattutto per quanto concerne ciò che sarà permesso in, ma consultando più da vicino le fonti in circolazione credo che non ci siano novità consistenti sul tema. Soprattutto se confrontate con quelle riportate non molto tempo fa sul nostro magazine.indal 6con nuovo DPCM: le ultime voci In particolare, tra le indiscrezioni che hanno preso piede in queste ore, alcune si soffermano anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Complessa riapertura

OptiMagazine

La situazione si è rivelata ben più. Sul posto c'è l'assessore Francesco Tartaglione; ... In ogni caso, allaresterà comunque bloccata l'erogazione in via Pier Capponi, a ridosso di ......presente a Cles è un servizio essenziale per chi affronta una situazione difficile esia ... Non c'è stata però alcuna comunicazione della data didel Punto Nascite. Non - SoleA partire dall'11 febbraio 2021 la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano sarà nuovamente aperta per le visite turistiche. La riapertura, per il momento, sarà solo infrasettimanale, con visite possibi ..."In conformità a quanto sancito dalle recenti disposizioni della Presidenza del Consiglio dei ministri che consentono l'apertura dei musei, a esclusione dei fine settimana, nelle Regioni in area giall ...