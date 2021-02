Come creare una password sicura per proteggere gli account (Di martedì 9 febbraio 2021) Al giorno d’oggi, sempre più attività operano online e sempre più persone utilizzano Internet quotidianamente per svariati motivi: per lavoro, chattare sui Social, fare acquisti online, leggere giornali, giocare ai videogiochi, e così via. Ma per ognuna di queste attività, serve quasi sempre registrarsi e aprire un account online. E qui entra in gioco la scelta di una password sicura. In media, infatti, da un sondaggio online del 2017 dove hanno partecipato 1000 utenti europei è uscito fuori che circa il 70% degli utenti ha almeno 10 account online. E altrettante password. Spesso sottovalutiamo l’importanza della scelta di una password quando apriamo un account. Eppure le nostre password fanno molta gola ai malintenzionati e anche grandi furti di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 febbraio 2021) Al giorno d’oggi, sempre più attività operano online e sempre più persone utilizzano Internet quotidianamente per svariati motivi: per lavoro, chattare sui Social, fare acquisti online, leggere giornali, giocare ai videogiochi, e così via. Ma per ognuna di queste attività, serve quasi sempre registrarsi e aprire unonline. E qui entra in gioco la scelta di una. In media, infatti, da un sondaggio online del 2017 dove hanno partecipato 1000 utenti europei è uscito fuori che circa il 70% degli utenti ha almeno 10online. E altrettante. Spesso sottovalutiamo l’importanza della scelta di unaquando apriamo un. Eppure le nostrefanno molta gola ai malintenzionati e anche grandi furti di ...

GuggenheimPGC : Siete pronti durante il nostro #KidsDay di oggi a creare un giardino magico come l'artista svizzero #PaulKlee nella… - qO__Qp : @PettirossoHood @oscarwildeste Creare scompiglio come ragione di vita - pier92725107 : @_lastell_ @D0ROG esatto sam doveva uscire prima è tossica, poi cerca di creare flirt con gente a caso per non dest… - Dionisio_lysios : @Vince7914 GIUSTO! Lasciando quasi tutto come prima tanto per non cambiare nulla! .... Non ha alcuna voglia né inte… - LalliVincenzo : RT @Eh__tweet: @AldoGiove @RbRaffaella @LalliVincenzo Too simple. Mettiamola più aderente alla realtà: ogni critica (a IV, a Renzi o a un s… -

Ultime Notizie dalla rete : Come creare Elon Musk, il troll del capitalismo

... si potevano creare aziende che fruttassero milioni pur essendo economicamente in perdita anche per decenni. Ecco come. Dal momento che nel mercato azionario c'erano sempre più capitali e i ...

Galli: 'Aperture nel Dpcm marzo? È presto, virus scorrerà ancora sotto i ponti. No a virologi ministri'

C'è però anche da considerare il quadro di stanchezza e di tensione venutosi a creare nel Paese, ... Una contrapposizione molto brutta, come anche quella tra anziani e giovani per molti aspetti. Certo è ...

Lotteria scontrini da lunedì 1° febbraio, come creare l’indispensabile codice Il Sole 24 ORE ... si potevanoaziende che fruttassero milioni pur essendo economicamente in perdita anche per decenni. Ecco. Dal momento che nel mercato azionario c'erano sempre più capitali e i ...C'è però anche da considerare il quadro di stanchezza e di tensione venutosi anel Paese, ... Una contrapposizione molto brutta,anche quella tra anziani e giovani per molti aspetti. Certo è ...