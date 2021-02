Ciclismo | quali sono le posizioni vietate in corsa e cosa cambia Il perché di queste scelte

Leggi su oasport

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il 2021 riserverà diverse novità ai ciclisti, tra cui spiccano leinda parte dell’UCI. L’Unione Ciclistica Internazionale ha infatti proibito ai corridori di adottare due specificidurante le gare in linea: la prima è la tanto discussa “super-tuck”, quella inventata da Chris Froome che prevede di chinarsi in avanti andando ad adagiarsi sul tubo superiore del telaio e che viene utilizzata in discesa; la seconda è quella aerodinamica con gli avambracci sui manubri, ovvero la meglio conosciuta posizione da cronoman che da questo momento potrà essere addottata soltanto nelle gare contro il tempo. Il motivo di? Per la super-tuck si tratta di ragioni di sicurezza (era oggettivamente pericolosa), per quella da cronoman non ci ...