Belen | ufficiale | l’ex di Stefano De Martino è incinta

(Di martedì 9 febbraio 2021) Finalmente è arrivata la conferma tanto attesa:Rodriguez èdel suo fidanzato, l’hair-stylist Antonino Spinalbese. La showgirl, in esclusiva per il settimanale Chi, nel numero in uscita, ha rivelato di essere al quinto mese di una gravidanza voluta, dato il grande amore che sta vivendo con Antonino. Dopo l’indiscrezione lanciata da Novella 2000 su una possibile gravidanza diRodriguez, tutti avevano cercato indizi che confermassero Articolo completo: dal blog SoloDonna

