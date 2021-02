Auto | aumenta il prezzo di benzina e diesel

Leggi su newsmondo

(Di martedì 9 febbraio 2021) In Italiaildi. Gli ultimi dati raccolti a febbraio 2021 evidenziano un rincaro sul costo del carburante.ildellain Italia. Lo confermano i dati comunicati dall’Osservaprezzi carburanti del Mise da parte dei gestori. In aumento ildiL’aumento interessa sia lache il. Per quanto riguarda la, ilmedio nazionale in modalità self service arriva a 1,494 euro al litro con picchi che dell’1,515 euro a litro. Al servito ilmedio sale a 1,636 con picchi fino a 1,707 a litro. Per quanto riguarda il ...