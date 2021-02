Australian Open | oltre il look c’è di più | la tuta di Serena Williams

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 febbraio 2021) Quando dietro a un outfit c’è un significato molto più ampio, giocatrice simbolo del circuito WTA e alla ricerca del suo 24esimo Slam per entrare nella storia è impegnata in questi giorni con l’edizione 2021 degli. A Melbourne ha fatto il suo debutto nella giornata di ieri, 8 febbraio, sfoggiando una. Outfit a cui non è nuova e che anzi aveva già fatto discutere: nel 2018 aveva indossato, in occasione dello Slam parigino del Roland Garros, lada “Black Panther“.che aveva destato scalpore tanto da scatenare la reazione degli organizzatori del torneo che l’avevano bandita. L’abbigliamento era diventato un caso mondiale con la tennista costretta a difendersi e a spiegare come fosse stata scelta perché utile per la ...