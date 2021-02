Australian Open 2021: Martina Trevisan cede in due set alla russa Alexandrova (Di martedì 9 febbraio 2021) Si interrompe al primo turno il cammino di Martina Trevisan negli Australian Open 2021. La tennista toscana, che ha raggiunto i quarti di finale nel Roland Garros dello scorso anno, è stata sconfitta in due set dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 29, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Sorteggio non particolarmente fortunato per l’azzurra, che ha affrontato una delle giocatrici più in forma in questo momento, reduce dalla semifinale nel WTA Melbourne 2 dopo aver sconfitto anche nettamente Simona Halep. Trevisan ha pagato un rendimento molto basso al servizio, vincendo solo il 50% dei punti con la prima e chiudendo alla fine con solo dodici vincenti ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Si interrompe al primo turno il cammino dinegli. La tennista toscana, che ha raggiunto i quarti di finale nel Roland Garros dello scorso anno, è stata sconfitta in due set dEkaterina, testa di serie numero 29, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Sorteggio non particolarmente fortunato per l’azzurra, che ha affrontato una delle giocatrici più in forma in questo momento, reduce dsemifinale nel WTA Melbourne 2 dopo aver sconfitto anche nettamente Simona Halep.ha pagato un rendimento molto basso al servizio, vincendo solo il 50% dei punti con la prima e chiudendofine con solo dodici vincenti ...

