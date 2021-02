Adesca giovane e lo rapina con due complici | 33enne in manette

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – Al termine di un’articolata attivita’ d’indagine, gli investigatori del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, hanno arrestato nei pressi della zona di via Fasan, una cittadina italiana di 33 anni, in esecuzione di un ordinanza di misura cautelare emessa il 04 febbraio scorso dal G.I.P. del Tribunale di Roma, in relazione al reato diavvenuta nella zona di piazza Gasparri. Il 16 gennaio scorso, intorno alle ore 4.30, personale del X Distretto veniva avvicinato da unil quale, visibilmente agitato e con gli abiti sporchi di sangue, segnalava di essere stato vittima di unada parte di tre persone tra cui una donna. Itori, tutti con marcato accento romano, si erano impossessati di uno zaino contenente la somma di 35 euro e i documenti custoditi nel portafogli. Nel corso ...