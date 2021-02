Zone e Regioni | blocco in scadenza Il Cts | ' Pericoloso riaprire adesso'

(Di lunedì 8 febbraio 2021) a Chiusi (Siena), in tre comuni dell'Abruzzo, in mezza Umbria; allarme a Bologna, per il focolaio con dieci positivi nel reparto di Gastroenterologia del Sant'Orsola, e nelle Marche, nelle scuole di ...

Agenzia_Ansa : L'Iss, restare a casa. Zone rosse locali nelle Regioni. La richiesta dei governatori: 'Aprire i ristoranti la sera… - zazoomblog : Covid e zone senza decreto le Regioni riaprono. Il Cts avverte: troppo pericoloso - #Covid #senza #decreto… - ilmessaggeroit : Covid e zone, senza decreto le Regioni riaprono. Il Cts avverte: troppo pericoloso - infoitinterno : Coronavirus, domani cambia la mappa dei colori delle regioni. Scattano le mini zone rosse tra cui Perugia | LA NOTI… - LeoCipriano82 : @Cartabellotta É possibile che la regione nn sia in grado di identificare le varianti? -

Ultime Notizie dalla rete : Zone Regioni

Sarà il nuovo governo a fare una valutazione, sulla base del quadro epidemiologico, sulla mobilità tra lenelle diverse fasce e in particolar modo in fascia gialla, anche perché eventuali ...Rimane a macchia di leopardo la situazione legata ai dati dei contagi per Covid - 19 in Italia. Nonostante i dati sui nuovi positivi indichino un lieve aumento , la penisola dall'8 febbraio sarà ...Zone rosse a Chiusi (Siena), in tre comuni dell’Abruzzo, in mezza Umbria; allarme a Bologna, per il focolaio con dieci positivi nel reparto di Gastroenterologia del Sant’Orsola, e ...Disposizioni “particolari” anche in Abruzzo, dove torna la didattica a distanza per le scuole superiori, mentre l’area di Tocco da Casauria sarà zona rossa. L’unico cambio di colore rispetto alla scor ...