Xiaomi Mi 11 5G arriva in Italia e costa 800 euro

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Foto:)Ufficiale anche inil nuovo top di gammaMi 11 5G che si presenta con un prezzo competitivo offrendo tanta qualità in termini di hardware e funzioni. Già ben noto dopo le anticipazioni di dicembre e la presentazione per la Cina, la nuova ammiraglia giunge dunque anche da noi nelle due configurazioni da 8 gb ram e 128 gb o 256 gb interni. Come raccontato nel corso dell’evento in streaming su Facebook commentato dal direttore di Wired, Federico Ferrazza, assieme al direttore di Gq, Giovanni Audiffredi,Mi 5G fa capolino income prima grande novità in ambito smartphone del 2021. La punta di diamante è il nuovo processore Snapdragon 888 con processo produttivo a 5 nanometri, che si concentra soprattutto su fotocamera, grafica e intelligenza artificiale senza ...

L'obiettivo diè di metterti a disposizione lo strumento giusto per trasformarti in un fotografo/regista per i tuoi ricordi personali di ogni giorno . Dotato di un sensore grandangolare da ...anche in Italia il nuovo smartphone di punta del colosso cinese. Sarà disponibile in una doppia combinazione a 799 e 899 euroDopo il debutto in Cina di dicembre, Xiaomi ha annunciato oggi in Italia lo smartphone di fascia alta Mi 11 con Snapdragon 888 e una dotazione di assoluto rispetto. Lo smartphone sarà disponibile in I ...Quest'oggi Xiaomi ha annunciato l'arrivo sul mercato globale del suo nuovo top di gamma Mi 11. Ecco a voi disponibilità e prezzi ufficiali.