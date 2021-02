Vibo Valentia, tombe svuotate e cadaveri distrutti: 3 arresti (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone indagate per associazione a delinquere, violazione di sepolcro, distruzio ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Guardia di Finanza diha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone indagate per associazione a delinquere, violazione di sepolcro, distruzio ... sul sito.

FBiasin : Ciao ragazzi, di solito scrivo stupidate, ecco una cosa seria. Matteo ha 11 anni, è di vibo Valentia e non se la p… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Vibo Valentia. Continua l'impegno dei Carabinieri forestali della provincia di Vibo Valentia per la tutela e la salvaguar… - reportdifesa : Vibo Valentia. Continua l'impegno dei Carabinieri forestali della provincia di Vibo Valentia per la tutela e la sal… - SteveBestOne : RT @FBiasin: Ciao ragazzi, di solito scrivo stupidate, ecco una cosa seria. Matteo ha 11 anni, è di vibo Valentia e non se la passa bene:… - infoitinterno : Vibo Valentia, tombe svuotate e cadaveri distrutti: 3 arresti -