Van Damme aggredito in strada a colpi di sampietrini: in ospedale (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'attore Van Damme è stato recentemente aggredito in strada da un uomo iracheno, secondo le ricostruzioni degli agenti a colpi di sampietrini. Ora è in ospedale: le sue condizioni. Serata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

LaStampa : L’attore Van Damme aggredito a Roma: soccorso è in ospedale - lelloflex : Come quella volta in cui Jean Claude Van Damme mandò in ospedale il sampietrino dopo averlo menato con i vetri nei guanti #8febbraio - stefano19 : @LaStampa Ehi #Giannini! Van Damme è nero! - LucianaAL3 : RT @MediasetTgcom24: Alex Van Damme aggredito a Roma durante una lite #AlexVanDamme - MikeFuriano : Hanno corcato Van Damme! ???? -