Tragedia in un condominio | muore bambina di soli 16 mesi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ladi 16precipitata dalla tromba delle scale di undi Padova è morta sabato in ospedale, dove si trovava ricoverata da giorni. Non ce l’ha fatta la piccola Emma, ladi 16precipitata dalla tromba delle scale di un condomino di Padova martedì scorso. La piccola è deceduta sabato L'articolo proviene da YesLife.it.

Turi_000 : @ToniSonia @santillana63 Eh già... Dopo che non hanno fatto un cazzo x mesi e mesi si perderà qualche settimana x c… - Gaetano89943267 : @myrtamerlino Il voto elettorale e’ importante. La tragedia di oggi ha origine dal voto di protesta delle ultime el… - nonsolomamma : Questo giorno che incombe di ?@anto_lattanzi? Libro bellissimo. Una donna, una famiglia, un condominio, una tragedi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia condominio

Redazione ETV Marche

I carabinieri hanno raccolto tutti gli elementi del caso, parlando anche con altri residenti deldove risiede la famiglia protagonista della. I genitori, però, sono stati dipinti ...questa mattina all'alba in via Michele De Napoli. Una donna anziana di 70anni è morta, dopo essere volata giù dal quinto piano di unalle 6.30 del mattino. Secondo le prime ...Non ce l’ha fatta la piccola Emma, la bambina di appena 16 mesi caduta dalla rampa delle scale del condominio in un attimo di distrazione della madre ...La piccola Emma, una neonata di soltanto 16 mesi, non ce l'ha fatta. La tragedia avvenuta a Padova ha lasciato la famiglia a pezzi.