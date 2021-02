Stanchezza: sintomi, cause e rimedi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati La spossatezza è una condizione di estrema Stanchezza e di marcato affaticamento fisico e mentale. Le persone affette da spossatezza generalmente si sentono privi di energie e faticano a rimanere concentrati anche durante lo svolgimento delle attività più semplici e meno impegnative. La spossatezza può essere provocata da numerosissimi fattori di svariata origine. Questa condizione, pertanto, non è una malattia o un disturbo, bensì un sintomo che può manifestarsi in seguito a cause di varia natura. Appare chiaro, perciò, che la risoluzione del senso di spossatezza dipende sostanzialmente dalla risoluzione della causa che l’ha generata. Fra le più comuni cause non patologiche che possono dare origine al sintomo spossatezza, invece, ritroviamo: Cambi di stagione, l’insorgenza di una condizione di spossatezza ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati La spossatezza è una condizione di estremae di marcato affaticamento fisico e mentale. Le persone affette da spossatezza generalmente si sentono privi di energie e faticano a rimanere concentrati anche durante lo svolgimento delle attività più semplici e meno impegnative. La spossatezza può essere provocata da numerosissimi fattori di svariata origine. Questa condizione, pertanto, non è una malattia o un disturbo, bensì un sintomo che può manifestarsi in seguito adi varia natura. Appare chiaro, perciò, che la risoluzione del senso di spossatezza dipende sostanzialmente dalla risoluzione della causa che l’ha generata. Fra le più comuninon patologiche che possono dare origine al sintomo spossatezza, invece, ritroviamo: Cambi di stagione, l’insorgenza di una condizione di spossatezza ...

I sintomi fisici della stanchezza che porta alla depressione L'assenza di azioni piacevoli fa percepire la fatica in modo più forte, sviluppa pensieri negativi e scoraggianti, rende più difficoltoso ...

Fenomeno 'Long Covid': quando i sintomi restano oltre la guarigione

ROMA. Dalla stanchezza cronica alla difficoltà di respiro, passando per eruzioni cutanee e caduta di capelli: la complessità dei sintomi del cosiddetto "Long Covid" che persistono anche dopo la guarigione dall'...

Fenomeno "Long Covid": quando i sintomi restano oltre la guarigione

