Spostamenti tra regioni | via libera dal 15 febbraio | il rebus su chi deve decidere

Corriere : Dal 15 febbraio via libera agli spostamenti tra regioni? Il rebus su chi deve decidere - MG462gm : - GiornaleVicenza : Tra una settimana cessa il divieto di viaggiare oltre i confini regionali. Tutte le date chiave e le prossime scade… - zazoomblog : Spostamenti tra regioni cosa succede dal 15 febbraio - #Spostamenti #regioni #succede - giuliog : RT @Daniele_Manca: Covid, dal 15 febbraio via libera agli spostamenti tra regioni? Il rebus su chi deve decidere ?@Corriere? ?@monicaguerzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

Gran parte dell'Italia è tornata a colorarsi di giallo da giallo, la Puglia invece resta arancione con tutte le sue restrizioni. Per spostarsi, nella nostra regione, continua ad essere necessaria l'...Nonostante infatti la Regione Umbria specifichi come " glidi studenti residenti nei ... Proprio questa mattina (lunedì 8 febbraio) ci sarà un confrontoi governatori di Toscana e Umbria ...Ristoranti aperti la sera e sci: ecco i primi nodi da sciogliere per il governo Draghi Roma, 6 febbraio 2021 - Tra le primissime incombenze del nuovo governo sul quale sta lavorando il premier incaric ...Si è aperta all'insegna del giallo sempre più diffuso - con regole e misure meno rigide per gran parte del territorio nazionale -... Scopri di più ...