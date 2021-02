LaGazzettaWeb : Serracapriola, sindaco preoccupato chiede zona rossa: «60 positivi su 3850 abitanti» -

Ultime Notizie dalla rete : Serracapriola sindaco

La Gazzetta del Mezzogiorno

Questo ci spingerà a chiedere alla Regione Puglia di istituire anche qui ala zona rossa'. Diego Iacono,di Chieuti (Foggia), ultimo comune pugliese al confine con il Molise, ...Intanto anche il piccolo comune pugliese al confine con il Molise,, sta per diventare zona rossa. La richiesta la inoltrerà il, Giuseppe D'Onofrio in seguito all'aumento dei ...La vicinanza coi 27 Comuni del basso Molise finiti in zona rossa e «il notevole l’aumento» dei contagi hanno spinto il sindaco Giuseppe D’Onofrio a invocare ufficialmente l’intervento del presidente d ...SERRACAPRIOLA - «Nelle prossime ore chiederemo che anche Serracapriola diventi zona rossa». Lo dice Giuseppe D’Onofrio, sindaco del piccolo comune Foggiano che si trova al limite del confine regionale ...