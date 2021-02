Roma. Dalla lite in famiglia alla scoperta della droga: nei guai ‘casalinga’ pusher, ecco dove la nascondeva (Di lunedì 8 febbraio 2021) I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata sono intervenuti in un’abitazione a seguito di una segnalazione per ‘lite in famiglia‘. Mai si sarebbero aspettati di arrestare una Romana di 60 anni, casalinga e incensurata, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Leggi anche: Focolaio al campo rom di Castel Romano: 48 bimbi positivi, è allarme I militari sono intervenuti, la scorsa sera, in via Giostra, proprio per la segnalazione di una lite in famiglia. Sul posto, però, i militari hanno notato lo strano atteggiamento dei presenti ed hanno cercato di chiarire l’accaduto. Hanno così iniziato una perquisizione domiciliare, al seguito della quale hanno rinvenuto all’interno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021) I CarabinieriStazione diTor Vergata sono intervenuti in un’abitazione a seguito di una segnalazione per ‘in‘. Mai si sarebbero aspettati di arrestare unana di 60 anni, casalinga e incensurata, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Leggi anche: Focolaio al campo rom di Castelno: 48 bimbi positivi, èrme I militari sono intervenuti, la scorsa sera, in via Giostra, proprio per la segnalazione di unain. Sul posto, però, i militari hanno notato lo strano atteggiamento dei presenti ed hanno cercato di chiarire l’accaduto. Hanno così iniziato una perquisizione domiciliare, al seguitoquale hanno rinvenuto all’interno ...

