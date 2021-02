“Rinnovo? Decide Paolo” | arriva la risposta di Maldini ad Ibra

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Quello di Zlatanhimovic è un ruolo sempre più cruciale all’interno del contesto Milan. Ci sarà il? Si espone. Il Milan continua la galoppata per lo Scudetto, ed si tiene stretto il primo posto in classifica. Il testa a testa con l’Inter prosegue, con la Juventus che spinge da dietro per provare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

VoceGiallorossa : ?? La Roma esercita l'opzione per il rinnovo di @HenrikhMkh: ora decide il giocatore #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Decide

Voce Giallo Rossa

Stimo Lotito perché quando un allenatore è in difficoltà lui lo sopporta e quando cambia o... Eravamo arrivati che mancava solo l'annuncio per ildi Gattuso e che addirittura sarebbe ...La primissima decisione che spetta dunque al Governo Draghi sarà ilo meno del divieto di spostamento fuori dalla Regione - e serve per questo un Dl, non basta né Dpcm né ordinanza del ...Calciomercato Juventus, Ronaldo rinnova fino al 2023. Cristiano Ronaldo manterrà il suo ingaggio stellare da 30 milioni all’anno. LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, rinnovo possibile | L’accordo de ...Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, nel corso di un’intervista rilasciata a Bein Sports, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic in ...