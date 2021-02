Programmi TV di stasera | lunedì 8 febbraio 2021 Su Rai3 le nuove inchieste di «PresaDiretta»

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Riccardo Iacona Rai1, ore 21.40: Il Commissario Ricciardi - 1^Tv Fiction di Alessandro D’Alatri del 2020, con Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti. Prodotta in Italia. Durata: 100 minuti. Il posto di ognuno: Mentre Ricciardi ed Enrica sembrano finalmente avvicinarsi, la duchessa di Camparino, donna bella quanto chiacchierata in città, viene trovata morta. Tante le piste che conducono all’assassino. Nel frattempo, Livia torna e si stabilisce a Napoli, decisa a conquistare il cuore di Ricciardi. Rai2, ore 21.20: N.C.I.S. - Ultimi episodi - Replica 16×23 – Tempo perso: Un artigliere della Marina viene trovato morto da due senzatetto. Iniziano le indagini, ma sui componenti dell’N.C.I.S. grava una strana ansia. 16×24 – Figlie: Emily, la figlia di Fornell, viene portata d’urgenza in ospedale. Qualcuno ha messo della droga nel suo bicchiere durante una festa al ...

in onda sulla Rai Su Rai 1andrà in onda la 3ª puntata della fiction Il commissario Ricciardi intitolata Il posto di ognuno. Su Rai 2 andranno in onda 2 puntate della fortunata ...Mi ha tacciata come una donnaccia ed esigodelle scuse pubbliche", ha tuonato decisa. ...ha negato ogni accusa e quando la questione è stata menzionata dalla D'Urso in uno dei suoi, ...Cosa guardare stasera in tv? Ecco la programmazione di oggi, lunedì 8 febbraio, con una selezione di film e di programmi.Lunedì 8 febbraio. La settimana comincia alla grande con 2 appuntamenti imperdibili: per i novelli innamorati della fiction Rai, stasera va in onda un nuovo episodio de Il commissario Ricciardi. Per g ...