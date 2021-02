Premier | minacce di morte all' arbitro Dean | denuncia e chiede di fermarsi

sportface2016 : #PremierLeague, minacce di morte all’arbitro Mike #Dean dopo due espulsioni nelle ultime gare - Daniele20052013 : Mike Dean ha chiesto di non arbitrare in Premier League dopo aver ricevuto minacce morte sui social… - ivangallo80 : RT @napolista: Minacce di morte all’arbitro Dean, c’era una volta il fair play del calcio inglese Protagonista di più errori consecutivi in… - MalfiToto : RT @napolista: Minacce di morte all’arbitro Dean, c’era una volta il fair play del calcio inglese Protagonista di più errori consecutivi in… - napolista : Minacce di morte all’arbitro Dean, c’era una volta il fair play del calcio inglese Protagonista di più errori conse… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier minacce

La Gazzetta dello Sport

... 525 solo in. È un personaggio tra i più popolari del mondo dei fischietti. Stavolta è però finito in una brutta storia. I social lo hanno massacrato nelle ultime 48 ore e sulledi ...... è stata annullata - ha dovuto denunciare alla polizia le numerosedi morte che gli sono ... Mike Dean, uno degli arbitri più controversi dellaMike Dean è uno degli arbitri più ...Ha fatto di tutto per evitarlo. Ma alla fine quella soglia l’ha dovuta varcare. Venti minuti in un’aula di tribunale. Un affronto per Benjamin “Bibi” Netanyahu, il primo ministro più longevo nella sto ...Premier League, l'arbitro Mike Dean ha informato la polizia dopo che lui e la sua famiglia hanno ricevuto minacce di morte.