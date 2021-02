Palestre e piscine verso la riapertura: le regole anti-Covid (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Cts ha approvato le norme in vista di una riapertura: lezioni individuali nelle Palestre e spazio di 10 metri quadrati in piscina Dopo 3 mesi e mezzo di chiusura forzata ed inattività, il mondo dello sport – che si conferma uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia – si avvia alla ripresa. Il Ministero dello Sport e il Comitato tecnico scientifico hanno fissato alcune regole per chiedere le riaperture degli impianti: le principali riguardano il fatto che le lezioni dovrebbero essere soltanto individuali e in piscina il distanziamento minimo dovrebbe essere di 10 metri quadri. Si ricorda che l’ultimo Dpcm del 16 gennaio aveva disposto la chiusura delle strutture fino al 5 marzo. L’eventuale riapertura dovrà essere contenuta nel prossimo Dpcm che sarà adottato dal nuovo governo ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Cts ha approvato le norme in vista di una: lezioni individuali nellee spazio di 10 metri quadrati in piscina Dopo 3 mesi e mezzo di chiusura forzata ed inattività, il mondo dello sport – che si conferma uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia – si avvia alla ripresa. Il Ministero dello Sport e il Comitato tecnico scientifico hanno fissato alcuneper chiedere le riaperture degli impi: le principali riguardano il fatto che le lezioni dovrebbero essere soltanto individuali e in piscina il distanziamento minimo dovrebbe essere di 10 metri quadri. Si ricorda che l’ultimo Dpcm del 16 gennaio aveva disposto la chiusura delle strutture fino al 5 marzo. L’eventualedovrà essere contenuta nel prossimo Dpcm che sarà adottato dal nuovo governo ...

