Migranti | Ocean Viking al porto di Augusta | controlli sanitari in corso

LegaSalvini : ALLARME SULLA OCEAN VIKING, OTTO MIGRANTI POSITIVI AL COVID - LegaSalvini : MIGRANTI E COVID, CONCESSO LO SBARCO ALLA OCEAN VIKING: QUANTI SONO CONTAGIATI - LegaSalvini : 422 MIGRANTI A BORDO, 8 COL COVID: LA OCEAN VIKING ANDRÀ AD AUGUSTA - infoitinterno : Migranti, 8 positivi al Covid fra i 422 di Ocean Viking ad Augusta - infoitinterno : Migranti, 8 positivi al Covid fra i 422 di Ocean Viking ad Augusta -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Ocean

Nel porto di Augusta, in Sicilia, sono in corso accertamenti sanitari sui 422che si trovano a bordo dellaViking autorizzata ieri sera dal Viminale all'ingresso in rada. 8 sono già risultati positivi al test rapido effettuato durante il viaggio. Una volta ...Si trova nel porto di Augusta la "Viking" la nave della ong Sos Mediterran e , arrivata ieri sera in rada con i 422soccorsi in tre operazioni di salvataggio. Al via le procedure per le esecuzioni dei tamponi. "La prima ...La nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranée, da ieri sera, è ormeggiata nella banchina della rada. Il personale dell'Usmaf sta effettuando un primo controllo sanitario. Poi il personale dell'Asp f ...Le polemiche sui migranti? Non ve n’è più traccia, almeno per ora. E se fosse un effetto del disco verde che il Carroccio, leader Matteo Salvini in testa, ha dato a un eventuale governo guidato dall’e ...