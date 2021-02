Incidente mortale a Fossalon, 59enne risucchiato dagli ingranaggi di una macchina agricola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Erano circa le 18 di ieri, domenica 7 febbraio 2021, quando un tragico Incidente ha stroncato la vita di un agricoltore a Fossalon di Grado, in provincia di Gorizia. L’uomo, titolare di un’azienda agricola del posto, stava lavorando con un macchinario a lame quando è stato risucchiato rimanendone incastrato. Leggi anche >> Incidente A14 oggi, grave tamponamento tra due mezzi pesanti e un furgone: due morti e un ferito Incidente mortale a Fossalon di Grado: uomo intrappolato tra le lame di un macchinario Roberto Sain, 59enne di Fossalon, è rimasto vittima dell’Incidente consumatosi nella sua azienda agricola di viale della Vittoria. L’uomo stava ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Erano circa le 18 di ieri, domenica 7 febbraio 2021, quando un tragicoha stroncato la vita di un agricoltore adi Grado, in provincia di Gorizia. L’uomo, titolare di un’aziendadel posto, stava lavorando con unrio a lame quando è statorimanendone incastrato. Leggi anche >>A14 oggi, grave tamponamento tra due mezzi pesanti e un furgone: due morti e un feritodi Grado: uomo intrappolato tra le lame di unrio Roberto Sain,di, è rimasto vittima dell’consumatosi nella sua aziendadi viale della Vittoria. L’uomo stava ...

