Il Napoli è l’unico club di Serie A a non avere debiti con le banche (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al 30 giugno 2020, ultimi bilanci disponibili, il Napoli è l’unica società di Serie A a presentare una posizione finanziaria netta in positivo, con una liquidità pari a 123,8 milioni di euro. E’ l’unico top club italiano a non avere debiti con le banche. Calcio e Finanza ha pubblicato un’analisi dettagliata dei debiti finanziari – ovvero al netto dei debiti verso soci e parti correlate – e della liquidità in cassa, in chiusura degli ultimi bilanci. La più indebitata è la Juventus: a fronte di una liquidità di 10,8 milioni al 30 giugno 2020 aveva 395,9 milioni di debiti finanziari, di cui 134,3 milioni a breve termine e il restante a lungo termine, in calo rispetto ai 473,2 milioni complessivi dell’anno ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al 30 giugno 2020, ultimi bilanci disponibili, ilè l’unica società diA a presentare una posizione finanziaria netta in positivo, con una liquidità pari a 123,8 milioni di euro. E’topitaliano a noncon le. Calcio e Finanza ha pubblicato un’analisi dettagliata deifinanziari – ovvero al netto deiverso soci e parti correlate – e della liquidità in cassa, in chiusura degli ultimi bilanci. La più indebitata è la Juventus: a fronte di una liquidità di 10,8 milioni al 30 giugno 2020 aveva 395,9 milioni difinanziari, di cui 134,3 milioni a breve termine e il restante a lungo termine, in calo rispetto ai 473,2 milioni complessivi dell’anno ...

