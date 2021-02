“Hanno portato Benno da uno stregone”. Coniugi di Bolzano, emergono dettagli choc sul figlio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Bolzano, proseguono le indagini sulla personalità di Benno Neumair. Gli inquirenti continuano a raccogliere i pezzi di un mosaico andato in frantumi molto prima che accadesse la tragedia. Dopo il ritrovamento del cadavere di Laura Perselli, le acque del fiume Hanno restituito anche gli scarponcini grigi di Peter Neumair. E nel frattempo la figlia dei Coniugi non chiede nulla più della verità. Il primo indagato è il figlio Benno. Lui, un istruttore di fitness di soli 30 anni e molto attento a curare la propria immagine, forse anche troppo. Un profilo di un animo tormentato quello del ragazzo, emerso anche dopo le dichiarazioni rilasciate agli inquirenti della testimone, un’amica di famiglia poi ospite a Quarto Grado che ha raccontato di quanto il ragazzo è andato incontro a un ricovero ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021), proseguono le indagini sulla personalità diNeumair. Gli inquirenti continuano a raccogliere i pezzi di un mosaico andato in frantumi molto prima che accadesse la tragedia. Dopo il ritrovamento del cadavere di Laura Perselli, le acque del fiumerestituito anche gli scarponcini grigi di Peter Neumair. E nel frattempo la figlia deinon chiede nulla più della verità. Il primo indagato è il. Lui, un istruttore di fitness di soli 30 anni e molto attento a curare la propria immagine, forse anche troppo. Un profilo di un animo tormentato quello del ragazzo, emerso anche dopo le dichiarazioni rilasciate agli inquirenti della testimone, un’amica di famiglia poi ospite a Quarto Grado che ha raccontato di quanto il ragazzo è andato incontro a un ricovero ...

matteosalvinimi : #Salvini: Per le homepage dei giornaloni gli italiani che ieri hanno portato a spasso il cane o sono usciti a fare… - chetempochefa : “Esattamente 77 anni fa ci hanno portato alla stazione per essere deportati. Eravamo merci, vitelli destinati al ma… - agorarai : 'C'è stata una responsabilità chiara di Matteo Renzi di porre fine al governo Conte. Noi un Mario lo abbiamo già av… - sabrina__sf : Ecco a che punto ci hanno portato, a vendere gli strumenti di lavoro per poter portare il pane a casa. ?? - Noninfluente : RT @psychogiu: Ieri le mie amiche mi hanno portato una pasta al forno con gli spinaci da riscaldare ?????? -