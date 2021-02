Gattuso sul filo del rasoio, non è escluso l’esonero prima di giugno (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport stila: “Contro il Genoa, è arrivata la settima sconfitta in campionato (nona in stagione) e gli alibi per Gattuso non bastano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport stila: “Contro il Genoa, è arrivata la settima sconfitta in campionato (nona in stagione) e gli alibi pernon bastano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

poli_flo : RT @ToniAzzurri: Sull’altare della costruzione dal basso, Gattuso ha sacrificato il talento di Meret. Ora, per quanto il buon Ospina abbia… - DJDaDo6496 : RT @ToniAzzurri: Sull’altare della costruzione dal basso, Gattuso ha sacrificato il talento di Meret. Ora, per quanto il buon Ospina abbia… - twilight_townn : RT @ToniAzzurri: Sull’altare della costruzione dal basso, Gattuso ha sacrificato il talento di Meret. Ora, per quanto il buon Ospina abbia… - Luckyluciano971 : RT @ToniAzzurri: Sull’altare della costruzione dal basso, Gattuso ha sacrificato il talento di Meret. Ora, per quanto il buon Ospina abbia… - ToniAzzurri : Sull’altare della costruzione dal basso, Gattuso ha sacrificato il talento di Meret. Ora, per quanto il buon Ospina… -